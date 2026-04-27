ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したイベント「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」が、2026年4月27日より有楽町マリオンで開催されます。5月22日の日米同時公開に向けて、かつての「聖地」である有楽町がスター・ウォーズ一色に染まる特別な企画。豪華ゲストが登壇したお披露目イベントが開催されました☆ 映画『スター・ウォーズ／マンダロ