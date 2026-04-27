第一屋製パンから、キラキラメタリック仕様のシール1枚が入った「ディズニーキャラクターパン」が登場！「ミッキーマウス」＆「ミニーマウス」デザインの「りんご＆キャラメルクリームパン」と、「チップ」＆「デール」デザインの「チョコチップメロンパン」の2種類がラインナップされます☆ 第一屋製パン「ディズニーキャラクターパン」 発売日：2026年5月1日（金）販売地域：関東・中部・関西・中国・四国地