記事ポイント全国の空き家数が初めて900万戸を突破し、多くの家庭にとって身近な問題となっていますタミヤホームが2025年、空き家の「解体」「活用」「再生」をワンストップで担う3事業を本格展開しました壊すだけでなく活かす・蘇らせる選択肢が広がることで、空き家の行き先が多様化しています親の実家が空き家になった、相続した建物の扱いに困っている--こうした悩みは今、多くの家庭でリアルな課題となっています。株式会社タ