GP-N3BT-R 太知ホールディングスは、Columbia(日本コロムビア)が生み出したポータブルレコードプレーヤー「GP‑3R」を正式ライセンスで復刻したANABAS「GP‑N3R」の新モデルを開発。新たにBluetooth機能を搭載し、USB-C、AC電源、乾電池の3つの電源に対応した「GP-N3BT-R」を、Makuakeにて4月30日から1カ月間限定で販売する。プランは15% OFFの早割などを用意する。 昭和の銘機の