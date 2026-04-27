ウクライナの最前線に配置された兵士たちが、食料や水の供給を適切に受けられず、肋骨が浮き出るほど痩せ細った写真が公開された。ウクライナ軍当局は、部隊の補給管理に責任を負っていた指揮官を解任した。24日（現地時間）、英国の日刊紙ガーディアンによると、今回の論争は第14独立機械化旅団所属の兵士の妻であるアナスタシヤ・シルチュクさんがソーシャルメディア（SNS）に兵士たちの写真を投稿したことで大きくなった。公開