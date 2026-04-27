記事ポイント美容ライター・代田 多喜子さんが取材・編集したムック本SNSで広がるマイクロニードル美容を医学的視点で検証全国書店、Amazonほかオンライン書店で販売七星出版から、ムック本『マイクロニードルのすべて』が発売されます。SNSで広がる“針美容”について、皮膚への影響や仕組みを68ページで整理した一冊。刺激の体感だけでなく、医療現場やホームケアの視点から選び方を考えられる内容です。 七星出版「マイク