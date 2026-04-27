記事ポイント噛み合わせと身体能力の関係を歯科医師が解説する無料セミナー鹿児島・熊本・福岡・広島・北九州などで2026年4月26日から5月5日まで順次開催姿勢、集中力、運動能力、成長期の顎などを実例や動画で紹介日本歯科医療情報センターが、一般向け無料セミナー「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」を開催。噛み合わせや姿勢、身体バランスと集中力・運動能力の関係を、歯科医師の臨床経験をもとに学べる内容。子どもの歯