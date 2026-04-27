NTTドコモも衛星を使ったスマホのサービスを開始しました。ドコモは、アメリカのスペースXの衛星インターネットサービス「スターリンク」とスマホが直接通信するサービスを27日、開始しました。空が見える場所であれば、山間部や海上といった、これまで電波状況が悪かった場所でも通信ができます。KDDIとソフトバンクは既に提供を開始していて、KDDIが発表した新たなサービスでは、圏外の場所からでも、文字情報で緊急のメッセージ