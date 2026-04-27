ロッテは、ロングセラーブランド『パイの実』から新商品『とろリッチパイの実』を5月12日より全国発売する。1979年の発売以来48年目にして初めて、チョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を包み込んだ新作で、これまでにない食感が特徴となる。【画像】“とろ〜り”ミルククリームを包んで新食感！『とろリッチパイの実』の断面図同商品は、コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイに、“とろ〜り”ととろける