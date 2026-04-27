25日、千葉県千葉市の幕張メッセで行われた「ニコニコ超会議2026」に、歌手の小林幸子（72）が登場した。【映像】“花咲かばあさん”の姿で「千本桜」を歌う小林幸子この日のために特注したという桜の花びらをまとった巨大衣装に身を包み、桜の化身“花咲かばあさん”の姿に変身。世代を超えて“ラスボス”として親しまれる小林が圧巻のパフォーマンスを披露した。小林「私も70代に入った。70代は結構楽しい。そのかわり、体が