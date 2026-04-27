アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議について、イラン側が「話したければ電話してくればいい」と述べました。トランプ大統領：（イランが）話したければ、こちらに来るか電話してくればいい。トランプ大統領は26日、FOXニュースのインタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「（イラン側が）話したければ、電話してくればいい」と述べ、アメリカ側が主導権を握っていると強調しました