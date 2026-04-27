麺は「中華麺」JR姫路駅には、名物グルメが存在します。かつお節や昆布の和風だしに、黄色い中華麺を合わせたミスマッチが特徴の「まねきのえきそば」です。この「えきそば」ですが、実は大阪のど真ん中でも食べることができます。しかも“ハイカロリーLOVE界隈”にはたまらないメニューとともにです。実際に食べてみると、麺類好きの欲望をしっかり受け止めてくれるお店でした。【写真】えっ…これが大阪ド都心で食べられる「異