残しておくべき『愛犬の写真』7つ 愛犬の写真は、ただたくさん撮ればよいというわけではありません。「どんな姿を残しておくか」を少し意識するだけで、あとから見返したときの価値が大きく変わることがあります。 まずは、特に残しておきたい7つの写真を見ていきましょう。 1.顔がはっきり分かる「正面アップ」 表情は、時間がたてばたつほど尊く感じられるもの。目の輝きや口元の形、耳の角度など、その子らしさ