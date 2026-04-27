26日夕方、潟上市天王の国道101号でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと26日午後6時35分ごろ、潟上市天王蒲沼の国道101号で道路を横断するクマ1頭を、車で走行中の潟上市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。最も近い建物までは約40メートルです。警察は住民に注意を呼びかけています。