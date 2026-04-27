岐阜県高山市のクマ牧場で、クマの赤ちゃんと一緒に写真が撮れるイベントが人気を集めています。 【写真を見る】クマの赤ちゃんと記念撮影 ツキノワグマ11頭誕生した奥飛騨クマ牧場 1日3回のミルクで3キロほどに 岐阜･高山市 岐阜県高山市の奥飛騨クマ牧場では、120頭のツキノワグマを飼育していて、ことし1月から2月にかけて、新たに3組の双子を含む11頭の赤ちゃんが誕生しました。1日3回のミルクで現在の体重は1.4キロから3.3