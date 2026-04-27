ジェイトリップは、「5・6月出発ファイナルセール」を4月15日から5月7日午後11時50分まで開催している。日本航空（JAL）利用の国内7方面を対象に、セール価格に加えてクーポン利用で合計最大7,000円を割り引く。出発期間は5月7日から6月30日まで。対象方面は沖縄、北海道、東京、関西、九州、南西諸島、中四国の7方面。沖縄は合計最大7,000円引き、北海道・東京・関西・九州は合計最大5,000円引き、南西諸島・中四国は合計最大3,00