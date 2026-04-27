アンカー・ジャパンは、新型ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space 2」を発売した。価格は1万6990円。5月6日まで、Amazon.co.jpでは10％ポイント還元、公式サイトでは次回使える10％オフクーポンの配布を実施する。楽天市場や直営店、一部家電量販店でも購入できる。 「Soundcore Space 2」は、従来モデルの「Soundcore Space Q45」よりも10％軽量化し、Spaceシリーズ最軽量の約260gとなった。ヘッド