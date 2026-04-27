元Jリーガーの鄭大世氏と、漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通する“大人気YouTuber”ドロピザの凌さんが、日本代表MF佐野海舟の去就を大胆に予測した。マインツで大活躍している佐野について、凌さんは「（来季）バイエルンに行く可能性がある」と独自見解を示した。2025-26シーズン限りでバイエルンを退団するレオン・ゴレツカの後釜として迎え入れられるのではないかという。「根拠のひとつは、プレースタイルが