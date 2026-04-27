背中にタトゥーを入れたことで話題を集めている俳優の三吉彩花さんは4月25日、自身のInstagramを更新。「DIESEL OSAKA」のリニューアルイベントの様子を公開しました。【写真】三吉彩花、デニムコーデで圧巻の美脚を披露クールな着こなしで美脚を披露三吉さんは「DIESEL OSAKA店のリニューアルイベントへ。洗練された内装デザインとDIESELらしい魅せ方でこれからの夏、よりファッションが楽しみに」とつづり、12枚の写真を公開しま