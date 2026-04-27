アーティストとしてだけでなく、俳優としても存在感を放つ嵐のメンバー。中でも大野さんの出演作は、役柄や設定が独特なものが多く、注目を集めています。All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「大野智の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『魔王』／成瀬領／56票2位