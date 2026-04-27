震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。浦幌町の市街地に来ています。私は３時間ほど前に浦幌町に到着しまして、道路を走りながら取材をしていたんですけれども、道路の損傷などは見られませんでした。また、いま現在も信号なども点灯しておりまして、停電などは起きていないとみられます。浦幌町によりますと、役場近くの博物館で金属製のポールのようなものが倒れ、床のガラスが割れたということです。そのほか断水