４月２７日朝、北海道内で最大震度５強を観測する地震がありました。気象庁は今後１週間、震度５強程度の地震に注意を呼び掛けています。（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」午前５時２３分ごろ、道内を大きな揺れが襲いました。震源は十勝地方南部、地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定されています。最大震度５強を観測した十勝の浦幌町です。町の博物館では、ポ