ロブレスキが今季4勝目を挙げた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月26日、本拠地でのカブス戦に6−0で勝利。先発した左腕のジャスティン・ロブレスキは6回4安打無失点6奪三振と好投し、4勝目を挙げた。防御率は1.50となっている。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェックこの快投に地元の米記者も反応している。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のX