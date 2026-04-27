ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２７日、Ｘを更新。２６日に放送されたテレビ朝日系「ＣＨＥＦ−１グランプリ２０２６」で決勝についての見解をつづった。ＧＡＣＫＴは番組で審査員として料理人の料理を試食。今回は「定番」がテーマで、優勝決定戦は「鍋の新・定番」。山下康史シェフはお好み焼きをイメージした「お好み鍋」を調理。花田洋平シェフは３つの味を持つ「阿修羅鍋」を調理。どちらの料理も絶賛されたが、ＧＡＣＫＴ