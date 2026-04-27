「ブルージェイズ４−２ガーディアンズ」（２６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真は「５番・三塁」で先発。初回１死一塁で空振り三振に倒れるなど３打数無安打だった。連続試合安打は３で止まり、打率は・２２９となった。チームは勝利した。ブルージェイズは試合後に、公式Ｘで「和真の新しい儀式」として動画を投稿。チームの試合前の新しいルーティンとして、ベンチ内で岡本が加わった円陣で、帽子を胸に当てた選手