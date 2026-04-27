ホンダのロゴホンダが人工知能（AI）を活用した自動運転技術の導入時期を従来計画の2027年から28年に延期する方針であることが27日、分かった。北米で発売する電気自動車（EV）に採用する予定が戦略見直しで変更となったため。ハイブリッド車（HV）への搭載から始める。ホンダは一般道や高速道の区別なく、設定した目的地まで自動で走行することが可能になる技術の開発を進めている。車載カメラの映像などを用いてAIが交通状況