カルビーと、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」が初コラボレーション。同作がデザインされた「ピザポテト」を4月下旬から期間限定で発売する。6月上旬に終了予定。【画像】「星のカービィ」×「ピザポテト」3種のデザインパッケージは、全3種類のデザイン。すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィなどが描かれている。「星のカービィ」が一目でわかるよう大きく配置されており、チー