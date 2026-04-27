ロンドンマラソンを2時間を切る世界新記録でゴールしたケニアのセバスティアンキマル・サウェ/Alex Davidson/Getty Images（CNN）26日に開かれたロンドンマラソンで、ケニアのセバスティアンキマル・サウェが史上初めて2時間を切る世界新記録で優勝した。サウェの記録は1時間59分30秒。故ケルビン・キプタムがシカゴマラソンでマークした2時間0分35秒の世界記録を更新した。アスリートにとって、2時間の壁を破ることは長年の大きな