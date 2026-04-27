１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）は、２００４年シーズンを最後に広島から戦力外を通告された。当時３７歳。くすぶった気持ちを抱えていたベテランは、引退を受け入れることができず現役続行を決断。巨人と契約を結ぶことになった。広島での最終試合は劇的な展開で訪れた。◇◇１９年在籍した広島から戦力外を告げられた西山さんは、引退して野球解説者になる道を選ばず、他球団で現