歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にゲスト出演。夫でギタリストの布袋寅泰（64）が、今年デビュー40周年を迎えた今井に向けてコメントを寄せた。今井が今年2月に発売した最新アルバム「smile」の制作には、布袋も参加。夫妻の日常生活での会話を振り返った今井は「同じ世代としての、人生の中での話とかになる」といい、「そういうことを今回拾い上げてくれた、こういう美しい