本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、抹茶を堪能できるアイスやどら焼き、わらびもちなど、抹茶スイーツが目白押しです!。2026年4月・5月の新商品5品まとめ(4月28日〜5月4日)「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354円)「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」(354円)価格 : 354円販売地域 : 全国抹茶アイスとミルクアイスの2種類のアイスを巻き上げ、黒糖蜜