【ドラゴンクエストメタリックアイテムズギャラリースペシャルロトの鎧＆ロトの兜～40周年記念バージョン～】 7月17日 発売予定 価格：9,900円 スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて、フィギュア「ドラゴンクエストメタリックアイテムズギャラリースペシャルロトの鎧＆ロトの兜～40周年記念