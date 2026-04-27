サム・ライミ監督の映画『HELP／復讐島』が、2026年5月7日（木）よりディズニープラスで見放題独占配信されることが決定した。無人島という逃げ場のない極限状況を舞台に、パワハラ上司との“二人きり”から始まる予測不能の復讐劇が、自宅でも移動中でも楽しめるようになる。 サム・ライミといえば、『スパイダーマン』シリーズや『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』など