一般社団法人日本海老協会は27日、DeNAの伊勢大夢投手と蝦名達夫選手の日本海老協会公認「名誉海老大使」に就任を発表した。今回の就任は、日本海老協会が主催する「えび丸ごと夢の料理コンテスト2025」において優秀作品を受賞した「こども海老大使」から寄せられたメッセージがきっかけとなった。この想いを受け、日本海老協会は、子どもたちの夢を応援するとともに、海老の魅力発信・食育・地域活性化のさらなる推進を目的と