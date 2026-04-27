ロッテは5月16日のオリックス戦で、昨年に引き続き小学生、中学生を対象とした「第3回 無料観戦チケット付きSDGs出前授業 in ZOZOマリンスタジアム」を実施することになったと発表した。「SDGs出前授業」とは、オフィシャルスポンサーのモリト株式会社が小中学生向けに実施している企画であり、子どもたちがSDGsの重要性を理解し、持続可能な未来の一翼を担うための活動を促進することを目的としたイベント。当日は「海」をキ