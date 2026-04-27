神奈川県・藤沢の精肉店にルーツを持つスーパーマーケット「ロピア」。今では関東を中心に全国80店舗以上を展開しているそうだが、やはり精肉店を前身とするだけあって、肉のクオリティはリアルガチで折り紙付き。ということで今回は「肉」にまつわるオススメのお惣菜をロピアファンが厳選！ 他のスーパーマーケットではなかなか味わえない激アツグルメを5つ買い集めてみたので、さっそくいってみよう!○ロピアで買うべき「激ウマ"