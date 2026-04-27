■「休み明けのつらい」をなくすためにまもなくゴールデンウィークが始まります。旅行やレジャーの計画に胸を躍らせる一方で、「連休が終わる頃には、遊び疲れてヘトヘトになってしまう」「休み明けの仕事がつらい」という悩みもよく耳にします。せっかくの長期休暇。心身をリセットして、五月病を跳ね返す活力を蓄えたいものです。本稿では、プレジデントオンラインで大きな反響を呼んだ、休日の過ごし方と疲労回復に関する3つの