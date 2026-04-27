伊勢「威勢や繁栄の象徴」、蝦名「驚きましたがありがたく」DeNAは27日、伊勢大夢投手、蝦名達夫外野手が一般社団法人日本海老協会公認の「名誉海老大使」に就任することになったと発表した。海老の魅力発信に関する広報活動などを行っていく。今回の就任は、日本海老協会が主催する「えび丸ごと夢の料理コンテスト2025」において優秀作品を受賞した「こども海老大使」から寄せられたメッセージがきっかけとなった。14歳の伊勢