ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、アメリカ・ビルボードと韓国の話題性を席巻し、再契約後初となるカムバック活動を成功のうちに行っている。4月27日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが公式ホームページで発表したチャート予告記事によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、メインアルバムチャート「ビルボード200」（5月2日付）で3位を