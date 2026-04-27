「ここは韓国か？」先週末の東京は、そんな声が出るほどK-POP一色に染まった。【写真】東方神起、ファンと分かち合った20周年の感動4月25日から26日にかけて、日産スタジアムの東方神起、国立競技場のTWICE、東京ドームのaespaなど、人気グループが東京圏の大型会場で相次いで公演を開催した。韓国メディアによると、わずか週末だけで動員された観客は単純計算で約40万人に達したという。だが、韓国メディアが注目しているのは、単