BTS・Vの米国ファンが、北米ツアーに合わせて大規模なサポートを行い、熱い応援を送っている。Vの米ファンベース「TAEHYUNG TUESDAY」とグローバルファンベース「V Union」は、4月26日・27日・29日に米フロリダ州タンパで開催されるワールドツアー「ARIRANG」を祝う応援プロジェクトを展開する。【注目】Vの海外ファン、“太っ腹”カムバック支援が話題ファンは、タンパ国際空港からビーチエリアを経て、会場のレイモンド・ジェー