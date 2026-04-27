BTSが、新アルバムの“ロングラン”人気を証明した。4月26日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア『Billboard』が発表したチャート予告記事によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」（5月2日付）で4位を記録した。【注目】BTS・V、日本で見せた“最強アイドル”の姿これによりBTSは、リリース以降5週連続で“トップ5”を維持し、グローバル音楽市場における圧倒的な存在感を改