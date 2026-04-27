サトフードサービス株式会社が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年4月29日から5月6日までの期間、GW限定の「大海老天マシマシキャンペーン」を開催する。【画像】こんなデカい海老天が100円に！画像一覧で見る期間中は、天丼・定食・弁当のいずれかを注文すると、通常280円の大海老天を1本100円でトッピングできる。海老天丼や大海老天丼に追加するほか、鶏たま天丼に加えて味のバリエーションを楽しむのもおすすめ