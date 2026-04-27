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4月27日 発売 【「トランスフォームウォーターガン」・「加圧式水鉄砲」】 価格：各660円 【「どっきりウォーターガン」・「水鉄砲」】 価格：各330円 パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「トランスフォームウォーターガン」、「どっきりウォーターガン」、「