あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「飲み放題」の略語は？「飲み放題」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「のみほ」でした！のみほとは、飲みたいだけ飲むことを表す言葉。このことから、飲食店のメニューでは、定額で好きな飲み物を