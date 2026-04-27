1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを正直に綴るコラム連載「多面体道理論」。自身も老化を感じる中、思い出したのは大先輩俳優の言葉だった。＊＊＊還暦を過ぎた知人が、憂鬱な表情を浮かべ、こんな問いを投げかけてきました。「どうしちゃったんだろう、若い女性たちの区別がつかなくなった。どの娘も同じように見えてしまう。これっ