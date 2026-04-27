笠岡警察署 笠岡市の建築工事現場から金属や木材を切断する工具「バンドソー」1台（時価2万5000円相当）を盗んだとして、岡山県警は4月26日、笠岡市のトラック運転手の男（26）を窃盗の疑いで逮捕しました。 警察によると、男は4月14日の午後7時半ごろから15日の午後3時ごろまでの間に、建築工事現場からバンドソーを盗み、その後、県内の買い取り業者に売却した疑いが持たれています。 警察は15日、現場で