本誌・週刊ポストで追及してきた電気自動車（EV）バス販売のEVMJモーターズ・ジャパン（本社・北九州市。以下EVMJ）が4月14日、ついに事実上の倒産となった。2019年設立の同社は「国内で製造組立を行なう国産EVバス」を謳い、全国の自治体などに300台以上を販売。昨年の大阪・関西万博では会場内と、駅や駐車場を結ぶシャトルバス150台が"独占採用"された。万博需要を見込んだオンデマンドバス40台と合わせた計190台を購入した