◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル）サトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）は、前走のサウジダービーで先行して３着。最後は勝ち馬の決め手に屈する形になったが、残り１００メートルまでは先頭争いを繰り広げ、世界でも通用するスピードを示す内容だった。ダート転向初戦の新潟１２００メートルでは、２着に２秒差をつけて２歳コー