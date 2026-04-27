女優・川口春奈が表紙をつとめたモデルのオフショットを公開した。７年ぶりの主演映画「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（１０月２日公開、山戸結希監督）で、体重を１０キロ減量し、がんを患う主人公を演じることが話題となった川口は、２７日までに自身のインスタグラムを更新。「ＢＡＩＬＡ６月号」と記し、ファッション誌の表紙の写真と、モデルをつとめた撮影のオフショットをアップした。この投稿には